Containerhavnen holdes stengt som følge av et påvist smittetilfelle ved havnen forrige uke, ifølge TDN Direkt.

Dette er ikke første gang i år at forsyningskjedene mellom Asia til Europa blir forstyrret. Tidligere har havnene ved Shenzhen og Guangzhou holdt stengt på grunn av utbrudd av Covid-19. Og Suez-kanalen var utilgjengelig som følge av at Ever Given, et av verdens største containerskip, blokkerte transportåren.

Clarksons Platou Securities skriver i en oppdatering mandag at havnen forblir i drift, hvor fartøy sannsynligvis vil bli omdirigert til andre terminaler ved havnen, men peker på at det kan oppstå forsinkelser gitt den høye utnyttelsesgraden som man ser innen container-sektoren.

«Selv om det ikke har vært noen øyeblikkelig effekt på rater så har sentimentet skiftet, med bekymringer fra forhandlere om at fraktratene vil forbli høye for lengre perioder», skriver Clarksons.

Ifølge meglerhuset fortsetter opphopning ved havnene å være på høye nivåer og globalt er rundt 7,8 millioner TEU (Twenty-foot Equivalent Unit – vanlig lastecontainer) i lastekapasitet bundet opp ved havner, noe som tilsvarer 32 prosent av flåten. Til sammenligning lå tallet på 7,5 millioner TEU ved utgangen av andre kvartal, tilsvarende 31 prosent av global kapasitet på det tidspunktet.

MPCC-aksjen faller på linje med flere andre noterte shipping-aksjer på Oslo Børs, men henter inn mye av det tapte og er ned 0,1 prosent ved 13-tiden.