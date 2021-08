Mistanke om prissamarbeid

En foreløpig undersøkelse fra Konkurransetilsynet i Filippinene tyder på at det noen containerskiprederier driver med prissamarbeid samtidig som at fraktkostnadene stiger.

I et intervju med den lokale avisen BusinessMirror sier tilsynssjef Johannes Bernabe at de ser tegn til konkurransebegrensende avtale eller samarbeid, men at de ennå ikke har funnet noen definitive bevis for prissamarbeid.

Myndighetene fra Filippinene har bedt om mer informasjon fra rederiene, skriver Spash247.

Dårlig stemning i USA

Det er imidlertid ikke bare i Filippinene at man har begynt å fatte interesse for rekordhøyde fraktpriser. Lignende undersøkelser har også funnet sted i Kina, Vietnam, Taiwan, Sør-Korea og USA det seneste tiden.

Blant beskyldingene som har kommet fra USA er at store rederier som Mediterranean Shipping Company (MSC) og Cosco, som gjennom alliansene sine kontrollerer 90 prosent av kapasiteten i Stillehavet, samarbeider om å øke prisene, og da først og fremst for de mindre avsenderne.

MSC på sin side avviser alle beskyldninger som kommer deres vei, og sier de er sjokkert over anklagene. Selskapet avviser også påstandene om samarbeid, og påpeker at MSC og Cosco er to separate allianser.

Ifølge bransjebladet The Maritime Executive vil saken sannsynligvis bli fulgt med argusøyne, ettersom mange avsendere fortsetter å klage på mangel på plass mens fraktprisene fortsetter oppover mot nye rekorder.