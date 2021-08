Nedtur for Flex LNG

LNG-markedet i lange perioder vært brennhett i 2021. Ratene har likevel svingt ganske kraftig, men de har hele tiden vært på nivåer som har sikret Flex LNG solide overskudd på bunnlinjen.

Flex LNG hadde i første kvartal inntekter på 65,8 millioner dollar. Det er en solid oppgang sammenlignet med samme periode i fjor, men likevel betydelig lavere enn i første kvartal. I første kvartal endte inntektene på 81,3 millioner dollar.

Resultatet på bunnlinjen endte i årets andre kvartal på 12,7 millioner dollar, sammenlignet med 47,2 millioner dollar i første kvartal.

Den gjennomsnittlige TCE-ratene var i kvartalet på 57.780 dollar pr. dag, mens snittraten i første kvartal lå helt oppe i 75.399 dollar pr. dag.

Skyhøy kontraktsdekning

LNG-rederiet utbetaler et utbytte på 0,40 dollar pr. aksje i andre kvartal. Det er på linje med utbytte fra første kvartal.

Flex LNG-sjef Øystein Kalleklev sier i en kommentar at selskapet tok levering av det siste nybygget, Flex Vigilant, i mai og at kontraktsdekningen for 2021 nå har kommet opp i hele 96 prosent.

FLEX LNG (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 65,8 25,8 Driftsresultat 29,7 8,8 Resultat før skatt 12,7 -6,7 Resultat etter skatt 12,7 -6,7