Nær firedobling av inntektene

Jinhui Shipping and Transportation hadde i andre kvartal inntekter på 31,9 millioner dollar, opp fra 8,5 millioner i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt endte i perioden på 85,7 millioner dollar, og inkluderte tilbakeføringer av tapsavsetninger på 65,5 millioner. I andre kvartal 2020 endte resultatet på minus 5,3 millioner dollar.

Jinhui påpeker i rapporten at det forbedrede resultatet i hovedsak var et resultat av sterkere fraktrater, og at markedet støttes av en sterk lastestrøm som overgår fartøyforsyningen.

«Økningen i den globale handelen med stål og jernmalm, soyabønner og andre landbruksvarer har drevet fraktratene opp i 2021», heter det.

Styret i Jinhui har besluttet å utbetale et utbytte på 0,03 dollar pr. aksje for andre kvartal.

Jinhui Shipping and Transport (Mill. USD) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 31,90 8,51 Driftsresultat 86,19 -4,42 Resultat før skatt 85,73 -5,29 Resultat etter skatt 85,50 -5,29