Sterkere resultater for Wallenius Wilhelmsen

Wallenius Wilhelmsen la tirsdag kveld frem sitt resultat for andre kvartal, der det kom frem at rederiet endte kvartalet med et resultat før skatt på 20 millioner dollar, fra en omsetning på 978 millioner.

Det er en klar oppgang mot tilsvarende periode året før, da selskapet endte med et resultat før skatt på minus 75 millioner dollar, av en omsetning på 606 millioner.

Finansdirektør og fungerende administrerende direktør Torbjørn Wist skriver i kvartalsrapporten at oppgangen har blitt styrket av en solid etterspørsel og en forbedret lønnsomhet, som kan tenkes å bli knyttet opp mot fraktkapasitetsmangelen etter corona.

«Vi forventer en gunstig balanse mellom tilbud og etterspørsel i overskuelig fremtid, og selv om handelsbalansen holder seg ubalansert, ser vi at opphopningen gikk ned i andre kvartal. Med de fleste fartøyene ute av layup, er Wallenius Wilhelmsen godt posisjonert mens den global handelen fortsetter å hente seg inn,» skriver Wist.

Driftsresultatet før ned- og avskrivninger endte på 170 millioner dollar, opp fra 42 millioner året før.

Wallenius Wilhelmsen (Mill. USD) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 978 606 Driftsresultat 64 -45 Resultat før skatt 20 -75 Resultat etter skatt 17 -69