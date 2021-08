Venter fortsatt på passasjerene

Omsetningen til DFDS økte med 1,4 milliarder kroner, opp til 4,2 milliarder danske kroner, i andre kvartal. Det er en økning på 51 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

DFDS (Mill. DKK) 2. kv./21 2. kv./20 Omsetning 4.213 2.798 EBITDA før spesialposter 897 507 EBIT før spesialposter 394 48 Resultat før skatt 328 11

Veksten ble drevet nesten utelukkende av fraktvirksomheten, ettersom passasjervirksomheten fortsatt led under reiserestriksjoner.

Det danske fergeselskapet styrker EBITDA med 77 prosent sammenlignet med andre kvartal 2020, og den ender på 897 millioner danske kroner. Sammenligner man derimot mot andre kvartal 2019, siden både gods- og passasjerinntekter ble sterkt påvirket av restriksjoner andre kvartal i fjor, ser man EBITDA for passasjerer er ned 369 millioner, mens frakt har lagt på seg 268 millioner danske kroner.

Fremover mener selskapet at utsiktene for fraktvirksomheten er lyse, mens passasjerene bruker lengre tid enn ventet på å returnere. Selskapet venter fortsatt at EBITDA vil ende på mellom 3,2 og 3,6 milliarder danske kroner, opp fra 2,7 milliarder i 2020.