Kina-kollisjon vil koste over 14 millioner

2020 Bulkers anslår nå at det kollisjonsinvolverte tørrlastskipet «Bulk Shenzhen» vil være ute av virksomhet i 45 dager, og at hendelsen vil koste rederiet cirka 1,6 millioner dollar, fremgår det av en børsmelding.

Det tilsvarer drøyt 14 millioner kroner.

I begynnelsen av august meddelte det Tor Olav Trøim-dominerte tørrlastrederiet at «Bulk Shenzen» hadde kollidert med et annet tørrlastfartøy, «RB Lisa», i Yangtze-elven i Kina.

Skipet var da lastet med over 100.000 tonn med jernmalm.

Ulykken ledet ikke til personskade, forurensning eller andre miljøskader, men skader i baugen på fartøyet. Reparasjonen av disse estimeres nå å ta cirka 45 dager.

Basert på skipets nedetid og de rådende markedsforholdene i fraktmarkedet anslår 2020 Bulkers at hendelsen vil koste rederiet totalt 1,6 millioner dollar.

I forbindelse med kollisjonen 2. august påpekte rederiet at det har dekkende forsikring for skrog og maskineri samt forsikring for off-hire. Sistnevnte aktiveres dersom off-hire overstiger 14 dager.

2020 Bulkers nærmer seg nå en kursoppgang på 100 prosent hittil i 2021.