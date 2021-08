Belships skuffet i andre kvartal inn en netto time charter-inntjening pr. skip på 18.031 dollar dagen, mot 6.927 dollar dagen i samme periode i fjor. Regnskapet viser at brutto fraktinntekter ble mer enn firedoblet til 165,7 millioner dollar.

Rederiet understreker igjen i rapporten at «det iboende etterslepet i virksomheten betyr at våre relative resultater vil tendere til å være bedre når spotmarkedene faller. Motsatt vil resultatene tendere til å henge etter når markedet stiger raskt».

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra 1,9 til 36,0 millioner dollar, hvorav 14,5 millioner dollar stammer fra Lighthouse Navigation.

Etter forrige kvartal varslet Belships-sjef Lars Christian Skarsgård et økt fokus på utbytte for å returnere deler av overskuddet til aksjonærene, og for andre kvartal leverer rederiet et utbytte 0,40 kroner pr. aksje (11,4 millioner dollar).

For tredje kvartal er hele 87 prosent av tilgjengelige skipsdager booket for rundt 22.800 dollar netto pr. dag, mens andelen booket for de neste fire kvartalene er 42 prosent til rundt 22.400 dollar netto pr. dag.

Belships (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Brutto fraktinntekter 165,7 37,9 Driftsresultat (EBIT) 29,6 (11,3) Resultat før skatt 26,4 (14,5) Resultat etter skatt 22,5 (14,6)