Fredriksen-utbytte for 70. kvartal på rad

John Fredriksen-dominerte SFL Corporation noterte seg for driftsinntekter på 116,8 millioner dollar i andre kvartal, noe som var opp fra 109,1 millioner dollar i kvartalet før.

Selskapet mottok i kvartalet rundt 141,5 millioner dollar i fakturerbar leie fra sine fartøyer og rigger, hvorav 3,6 millioner dollar var fra resultatdeling.

Driftsresultatet var stabilt på 43,2 millioner dollar, litt opp fra første kvartal.

70 utbytter på rad

I andre kvartal i fjor lå inntektene på 118,5 millioner dollar, mens driftsresultatet kom inn på 49,4 millioner dollar.

Styret har erklært et utbytte på 0,15 dollar pr. aksje for andre kvartal 2021, som dermed blir det 70. kvartalet på rad at utbytte betales ut.

Selskapet tror at kombinasjonen av et utfordrende bankmarked for mange aktører og attraktive aktivapriser vil skape «betydelige muligheter» i jakten på nye investeringer.

Rapporten her.

SFL Corporation (Mill. USD) 2. kv./21 1. kv./21 Driftsinntekter 116,8 109,1 Driftsresultat 43,2 42,1 Resultat etter skatt 19,5 31,5