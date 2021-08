Solid resultathopp for Wilh. Wilhelmsen

I andre kvartal 2021 fikk Wilh. Wilhelmsen Holding et resultat før skatt på 115 millioner dollar, mot 76 millioner dollar i andre kvartal 2020, et resultathopp på 51 prosent.

Den maritime industrigruppen fikk et driftsresultat (EBITDA) på 40 millioner dollar, mot 36 millioner dollar for et år siden.

Wilh. Wilhelmsen Holding omsatte i perioden for 224 millioner dollar, mot 197 millioner dollar året før.

«Vi så en positiv utvikling i alle våre driftsselskaper i andre kvartal, noe som resulterte i høyere inntekter, EBITDA og overskudd», skriver konsernsjef Thomas Wilhelmsen i kvartalsrapporten.

På den ordinære generalforsamlingen som fant sted 22. april ble det godkjent et utbytte på 5 kroner pr. aksje utbetalt til aksjonærene 6. mai 2021. Styret har fullmakt til å betale et nytt utbytte på inntil 3 kroner pr. aksje, som forventes å finne sted i fjerde kvartal.

Wilh. Wilhelmsen Holding (Mill. USD) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 224 197 Driftsresultat (EBITDA) 40 36 Resultat før skatt 115 76 Resultat etter skatt 112 71