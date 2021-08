Wallenius Wilhelmsen la tirsdag kveld frem et resultat før skatt på 20 millioner dollar i andre kvartal, av en omsetning på 978 millioner dollar. Driftsresultatet kom inn på 64 millioner dollar i kvartalet der rederiet tok en ny antitrust-avsetning på 35 millioner dollar.

Dette var resultatmessig klar fremgang fra samme periode i fjor, da rederiet tapte 75 millioner dollar etter å ha omsatt for 606 millioner dollar. Driftsresultatet var negativt med 45 millioner dollar.

Fremgangen ble først og fremst drevet av sterke volumer og bedre lønnsomhet innen shipping-segmentet, og rederiet uttaler seg positivt om markedsutsiktene.

«Shipping er stjernen, med ocean-volumer opp 79 prosent år-over-år, og bedre rater. Driftskostnader holdes i sjakk, og ingen ubehagelige charter-in overraskelser, skriver analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities ifølge TDN Direkt i en oppdatering.

«Confidence boost»

Meglerhuset hadde ventet Wallenius Wilhelmsen tilbake på pre-corona-nivåer først i 2022, og lar seg positivt overraske at rederiet er der allerede nå. Pareto karakteriserer den sterke driften som en «confidence boost» markedet ikke turte å håpe på.

Haavaldsen venter ifølge nyhetsbyrået at EPS-estimatet for 2021 vil bli justert opp med rundt 50 prosent for å nå 2019 «run rate» for resten av året.

Paretos analysesjef oppgraderte senest i forrige uke sin Wallenius Wilhelmsen-anbefaling fra hold til kjøp, og løftet kursmålet fra 38 til 40 kroner. Haavaldsen skriver i dagens oppdatering at dette vil bli oppjustert.

Wallenius Wilhelmsen stiger onsdag formiddag forsiktig til 33,50 kroner, og meglerhuset ser dermed en oppside større enn den 19 prosent oppsiden dagens kursmål indikerer.