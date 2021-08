Legger til 200 mill. dollar i ordreboka

SFL Corporation kunngjorde onsdag at de har bestilt to nye dual-fuel bilskip, for å betjene et ledende asiatisk transportselskap.

Fartøyene som er blitt bestilt er søsterfartøyer av to skip SFL allerede har under konstruksjon for Volkswagen. Skipene skal gå på flytende naturgass (LNG), og blir dermed mye mer miljøvennlige enn konvensjonelle skip. Planlagt levering er i løpet av første halvår i 2024.

Den totale byggekostnaden vil komme på rundt 155 millioner dollar – nesten 1,4 milliarder kroner, og charterperioden vil vare i ti år fra levering. Charteret vil legge til over 200 millioner dollar i ordreboken til det John Fredriksen-kontrollerte selskapet.



SFL inngikk en milliardavtale med Volkswagen i vår om nye dual-fuel bilskip, med levering i 2023. Også den avtalen var verdt over 200 millioner dollar for SFL.

– I løpet av de seneste månedene har vi lagt til flere nye fartøyer i vår portefølje, øke vårt ordrebok med mer enn 700 millioner dollar. Mange av disse oppkjøpene vil levere i løpet av tredje kvartal, og på den måten umiddelbart løfte kontantstrømmen og bygge vår langsiktige distribusjonskapasitet, sier adm. direktør Ole B. Hjertaker i SFL Management.