Det sterke containermarkedet gjenspeiler seg klart i MPC Container Ships-regnskapet. En time charter-inntjening (TCE) på i snitt 13.437 dollar pr. dag sørget for å løfte driftsinntektene med 75 prosent fra andre kvartal i fjor til 68,8 millioner dollar i samme periode i år.

TCE-inntjeningen i andre kvartal 2020 var 7.938 dollar i snitt pr. dag.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra 1,4 millioner euro i andre kvartal i fjor til 31,9 millioner euro i andre kvartal 2021.

– Det positive momentumet i containermarkedet styrker seg, støttet av veldig sterke fundamentale faktorer som strammer inn tilgangen av aktiva ytterligere. Den oppadgående trenden i global handel og økt ineffektivitet i logistikkjedene gir ingen indikasjoner overhodet på et svakere marked før tidligst godt inn i 2022, sier toppsjef Constantin Baack i en kommentar.

Hever guidingen kraftig

Som følge av denne optimismen hever rederiet guidingen for helåret 2021, med forventede inntekter på 320-325 millioner dollar og EBITDA 210-215 millioner dollar. Dette forutsetter blant annet at salget av et 2.800 TEU-skip fullføres.

MPC Container Ships har tidligere guidet en 2021-omsetning på 230-260 millioner dollar og EBITDA på 120-140 millioner kroner.

Rederiet har gjort totalt 42 slutninger i 2021 og utvidet flåten med ytterligere 11 skip som har sikret seg gunstige rater. Dette har selvsagt økt visibiliteten, og løftet total «EBITDA backlog» til over 500 millioner dollar.

Ved utgangen av andre kvartal telte flåten 64 skip, hvorav 56 heleide og åtte i joint venture, mens den pr. i dag teller 75 skip.

