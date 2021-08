Sliter med tøft marked

Odfjell tegner i rapporten for andre kvartal bildet av et utfordrende marked, men holdt likevel driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) godt i pluss med 56,6 millioner dollar. Det var ned fra 85,5 millioner dollar i samme periode i fjor.

Time charter-inntjeningen i Odfjell Tankers gikk fra 137,4 millioner dollar i andre kvartal i fjor til 123,4 millioner kroner i samme periode i år.

– Vi fortsetter å drive bra, men markedet er stadig uforutsigbart på kort sikt grunnet corona og svake CPP-markeder (raffinerte petroleumprodukter, red. anm.). Vi opprettholder vårt fundamentalt positive syn på kjemikalietankmarkedet og markedet i nøkkelhavner for våre terminaler. Men tredje kvartal er vanligvis et sesongmessig tregt kvartal, noe som sammen med et utfordrende CPP-marked kan resultere i et noe svakere tredje kvartal enn andre kvartal, sier toppsjef Kristian Mørch i en kommentar.

