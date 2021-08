Pareto høyner kursmål etter «home run»

Belships la onsdag frem sine tall for andre kvartal, og rapporten viste et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 36 millioner dollar, hvorav Lighthouse Navigation bidro med 14,5 millioner dollar. I det samme kvartalet i fjor landet rederiet et EBITDA-resultat på 1,6 millioner dollar.

«Belships publiserte nettopp et home run av en 2. kvartalsrapport. EBITDA-resultat var langt over både vårt estimat og konsensus på henholdsvis 26 og 23 millioner dollar,» skrev Paretos analysesjef Eirik Haavaldsen i en oppdatering onsdag morgen.

Høyner estimater

Ifølge Haavaldsen ligger NAV (net asset value) for Belships-aksjen på 15-16 kroner – noe han forventer vil stige til 18-19 kroner frem mot årsskiftet.

I en rapport sluppet etter stengetid på Oslo Børs onsdag følger Pareto-analytikeren opp med å øke EBITDA-estimatene for tredje og fjerde kvartal 2021 med henholdsvis 10 og 45 prosent, og for helåret ligger Pareto nå 60 prosent over konsensus.

Oppjusteringen skjer til tross for at EBITDA-bidraget fra Lighthouse Navigation i andre kvartal, ifølge Haavaldsen, «neppe vil gjenta seg».

Ser 40 prosent oppside

Ifølge rapporten som Finansavisen har fått tilgang til øyner Haavaldsen nå et utbytte på 1,20 kroner pr. aksje for andre halvår 2021. For andre kvartal leverer rederiet 0,40 kroner pr aksje i utbytte.

«NAV for rederiets moderne «IMO 2023-klare» flåte vil stige til 17,30 kroner pr. aksje innen utgangen av 2021, med verdier opp 5 prosent på våre estimater. Vi mener selskapet er verdig en premie», heter det i oppdateringen der kursmålet høynes fra 14,30 til 19 kroner.

Etter å ha steget 1,5 prosent onsdag, faller Belships litt tilbake og handles torsdag formiddag for 13,50 kroner. Haavaldsen ser dermed en oppside i aksjen på 40 prosent fra dagens nivåer.