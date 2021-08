DNB Markets venter oppgang for shipping-aksje

DNB Markets oppgraderer MPC Container Ships til hold, og høyner kursmålet til 27 kroner pr. aksje, fra 23 kroner.

Det fremgår av en oppdatering fra meglerhuset fredag, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset ser risiko/avkastningsprofilen i økt grad som fornuftig, ettersom man nærmer seg et meningsfullt potensial for kontraktsfornyelser.

«Styrken i markedet har vært vedvarende, men vi ser fortsatt hoveddriverene som midlertidige effekter som vil normalisere seg på et tidspunkt, og vi fremhever at det kun tok 12 måneder for eiendelsverdiene å falle fra toppnivået i 2008 på 31 millioner dollar til det laveste nivået på 10 millioner dollar», skriver meglerhuset ifølge TDN.

MPC Container Ships presenterte sine tall for andre kvartal på torsdag, der sterke tall allikevel førte til en nedgang på 6,3 prosent.

Pareto Securities oppjusterte på sin side kursmålet til 34 kroner pr. aksje på torsdag, opp fra 30 kroner.

«Markedet så etter mer faste nyheter om refinansiering og utbytte, og dette vil komme neste år. (…) Med en utsolgt status i markedet kan ratene fortsette å stige og ytterligere 10.000 dollar pr dag de neste ni månedene vil gi en fair value på 40 kroner», skriver meglerhuset.