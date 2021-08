Et heleid datterselskap av Hongkong-baserte Jinhui Shipping har i dag inngått en intensjonsavtale om kjøp av supramaxen Belcargo for 17 millioner dollar, går det frem av en børsmelding.

Selger er Belships, som vil levere det 2008-bygde skipet på 58.729 dødvekttonn mellom 20. oktober og 30. november.

Belcargo var det eldste skipet igjen i Belships-flåten etter at rederiet tidligere i sommer solgte 2007-bygde Belfri – også det til Jinhui – for 15,2 millioner dollar, hvorav 4,6 millioner dollar var gevinst. Rederiet har hittil ikke kommet med sin versjon av Belcargo-salget, men det er grunn til å tro at gevinsten er pen denne gangen også.

Det eldste skipet i Belships-flåten etter dette siste salget er supramaxen Belstar fra 2009.