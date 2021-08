Skipet gikk på grunn og blokkerte Suezkanalen i nesten en uke i slutten av mars.

Det måtte omfattende graving og mange slepebåter til for å få løs det 400 meter lange skipet. Hendelsen førte til at 422 skip ble stående i kø og lammet en av verdens viktigste fraktruter.

To båter fra kanalmyndigheten SCA fulgte Ever Given, som var ett av 26 fartøy som reiste gjennom kanalen fra nord til sør, ifølge BBC. Konteinerskipet er på vei fra Storbritannia til Kina.