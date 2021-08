Justerer Frontline-analyse: – Vi tror bunnpunktet er bak oss

DNB Markets har senket kursmålet for John Fredriksens tankrederi Frontline fra 76 til 72 kroner, ifølge TDN Direkt. Det skjer kort tid før rederiets fremleggelse av kvartalstall, som finner sted torsdag denne uken.

Meglerhuset gjentar samtidig sin anbefaling for tankaksjen, som er «hold».

Mandag formiddag handles Frontline-aksjen til rundt 66 kroner på Oslo Børs.



«Vi tror bunnpunktet i tankmarkedet er bak oss, men venter fortsatt ugunstige markedsforhold i noe tid mens volumene sakte kommer tilbake», heter det i DNB Markets' vurdering, ifølge nyhetstjenesten.

Der fremgår det også at meglerhuset har justert opp sine ebitda-estimater for Frontline i 2022 og 2023 med 5 prosent for å reflektere rederiets seneste VLCC-kjøp.

I sommer sikret Frontline seg ytterligere to store tankskip av typen VLCC, som innebar en flåtevekst fra 15 til 23 fartøyer på kort tid for tankrederiet.

«De siste seks månedene har vi hatt fokus på VLCC for å øke inntjeningspotensialet ytterligere», kommenterte Lars Barstad da. Han fikk nylig rollen som adm. direktør i Frontline Management på permanent basis, etter å ha vært fungerende sjef i ti måneder.

Nylig ble Frontline trukket frem av tidligere Dovre-forvalter Stig Myrseth som tankaksjer han har troen på.