– Den dype rabatten i aksjen er uberettiget

DNB Markets høyner kursmålet på Wilh. Wilhelmsen Holding fra 243 til 263 kroner, og gjentar sin kjøpsanbefaling, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering.

HØYNER I WILH. WILHELMSEN: Analytiker Jørgen Lian i DNB Markets. Foto: DNB Markets

Meglerhuset mener å se bedringer over hele linjen, og tror en «fristende markedsbakgrunn» vil drive innhentingen og veksten videre.

«Dermed har vi oppjustert våre estimater, og fortsetter å se en dyp 50 prosent rabatt reflektert i gjeldende aksjekurs, som vi mener er uberettiget med bakgrunn i utsiktene og det gradvise skiftet mot økt eksponering til New Energy-segmentet», heter det ifølge nyhetsbyrået.

Wilh. Wilhelmsen Holding la for øvrig frem sin rapport for andre kvartal i forrige uke, og denne viste et resultat før skatt på 115 millioner dollar – tilsvarende over 50 prosent resultatvekst fra samme periode i fjor.

Ifølge konsernsjef Thomas Wilhelmsen var utviklingen positiv for alle driftsselskapene.

Wilh. Wilhelmsen Holding (A) faller i skrivende stund 2,1 prosent til 186 kroner i mandagens handel på Oslo Børs. DNB Markets ser dermed en oppside på over 40 prosent fra dagens nivåer.