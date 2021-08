Etter å ha fjernet sin rating av Awilco LNG i oktober 2020, anbefaler nå Pareto Securities kjøp av aksjen. Ifølge TDN Direkt settes kursmålet til 3,5 kroner.

Tallknuserne mener Awilco har utnyttet det sterke LNG-markedet til å sikre seg dekning inn i andre kvartal 2022 på attraktive rater for deres to fartøy. Pareto Securities slår fast at Awilco LNG er i ferd med å legge tidligere finansielle utfordringer bak seg.

Tirsdag formiddag omsettes aksjen for 2,75 kroner, opp 16 prosent.