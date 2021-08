Øker utbyttet

Klaveness Combination Carriers (KCC) leverte et resultat på 3,5 millioner dollar i andre kvartal mot 8,4 millioner dollar i tremånedersperioden april-juni i fjor.

Den gjennomsnittlig innseilte timecharter-raten pr. skip pr. dag falt med 3.142 dollar til 20.537 dollar.

Styret velger likevel å øke utbyttet med 50 prosent til 0,045 dollar pr. aksje, som betyr en total utbetaling på 2,16 millioner dollar, tilsvarende 19 millioner kroner.

Inntjeningen var markert høyere enn i første kvartal, da skipene seilte inn et daglig snitt på 17.184 dollar dagen.

Rederiet har nå fått levert alle nybyggene og har 17 skip i drift etter at det åttende og siste Cleanbu-skipet, «Balzani», ble ferdigstilt i mai. Adm. direktør Engebret Dahm sier at dette øker KCCs inntjeningspotensial og utbyttekapasitet vesentlig fremover.

– Med hele flåten i drift fra juli er vi posisjonert for å dra nytte av et fortsatt sterkt tørrbulkmarked og en forestående opptur i tankmarkedet, sier Dahm.

Justert driftsresultat (EBITDA) endte 66 prosent høyere enn i første kvartal.

Ifølge Dahm ser Klaveness et sterkere fokus hos sine lastekunder for å kutte CO2-utslipp fra sjøgående transport og en økende forståelse for kombinasjonsskipenes evne til å redusere ineffektivitet og karbonutslipp.

Oslo-rederiets skip kan veksle mellom å transportere våte og tørre laster, noe som skal gi høyere utnyttelse og bedre inntjening enn standardskip som må seile mye i ballast fra losse- til lastehavner.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

Klaveness Combination Carriers (Mill. USD) 2.kv./21 2.kv./20 Driftsinntekter 46 40 EBITDA 14,2 15,7 Driftsresultat 7,1 11,4 Res. før skatt 3,5 8,4 Resultat 3,5 8,4 Klaveness Combination Carriers Eier og operatør av en kombinasjonsflåte på 17 skip.

Selskapets målsetting er å etablere og utvikle drive en lønnsom kombinasjonsflåte innenfor flere regioner rettet mot industrier som alumnia og petrolium.

Har hovedkontor i Oslo, og adm. direktør er Engebret Dahm.