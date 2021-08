SEB ser mer oppside i Fredriksen-aksje og 2020 Bulkers

,

SEB justerer ifølge en oppdatering opp kursmålet på John Fredrikse-dominerte Golden Ocean til 125 kroner fra tidligere 98 kroner, skriver TDN Direkt.

Analytikerne fastholder kjøpsanbefalingen.

«Vi venter at handelsineffektiviteter vedvarer godt inn i 2022, som fører til at vi oppjusterer våre estimater og kursmål», heter det fra meglerhuset, som ifølge nyhetsbyrået legger til at de fastholder kjøpsanbefalinger på alle tørrbulkselskaper de har analysedekning på.

Videre høyner SEB sitt anslag på capesizedagrater til 31.000 dollar for 2021, som er opp 4.500 dollar, og for 2022 oppjusteres dagraten med 4.000 dollar til 27.000 dollar.

Dette gjør at meglerhuset også oppjusterer sitt kursmål på tørrbulkselskapet 2020 Bulkers til 155 kroner fra tidligere 130 kroner.

Gullkantet avtale

Onsdag morgen gikk det frem at 2020 Bulkers har gjort om en indeks-linket charter for Bulk Sandefjord og Bulk Shanghai til charter med fast rate på 54.000 dollar pr. skip pr. dag.

I tillegg vil skipene tjene en premie i forbindelse med drivstoff spart av scrubberne. Avtalen gjelder fra 1. september til 31. desember 2021.

Selskapet skriver i børsmeldingen at det er ventet en breakeven på 14.500 dollar pr. skip pr. dag i 2021, hvilket vil si at selskapet med denne avtalen ligger nær fire ganger over breakeven-grensen.





Golden Ocean Group Tørrlastrederi opprettet i 1996 og fusjonert med et annet Fredriksen-selskap, Knightsbridge, i 2015.

Rederiet er registrert på Bermuda, men drives fra Oslo.

Har en flåte på totalt 94 skip medregnet 3 innbefraktede fartøyer, hvor capesize-klassen er hovedfokuset med 58 skip iinkludert 10 newcastlemax-carriere, 33 kamsarmax-/panamax- og 3 supra-/ultramaxskip.

Kontrollert av John Fredriksen ­gjennom investeringsselskapet Hemen Holding.

2020 Bulkers Internasjonal eier av store tørrbulkskip.

Disponerer åtte newcastlemax-bulkcarriere med scrubbere.

Leier ut skipene til befraktere med mål om høyt utbytte for aksjonærene.

Adm. direktør er Magnus Halvorsen.