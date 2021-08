Fem meglerhus anbefaler kjøp

Torsdag 26. august legger Golden Ocean frem sine kvartalstall. I andre kvartal 2021 er det ventet at selskapet vil få et driftsresultat på 105 millioner dollar. Dette viser gjennomsnittet av seks estimater Infront har hentet inn for TDN Direkt.

Analytikerne forventer T/C-inntekter på 200 millioner dollar og et resultat før skatt på 94 millioner dollar.

Av de fem analytikerne som oppgir en anbefaling opererer alle sammen med en kjøpsanbefaling. Gjennomsnittlige kursmålet er på 132 kroner, varierende fra 115 til 168 kroner.

Ifølge TDN Direkt har tallknuserne i SEB nylig jekket opp kursmålet på Golden Ocean fra 98 til 125 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas.

Onsdag sluttet aksjen på 94,95 kroner, opp på 2,4 prosent. I løpet av den siste måneden har aksjen klatret 12 prosent mens den er opp rundt 130 prosent hittil i år.