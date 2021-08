Gladnyhet for verdens shippingselskaper

Ett corona-tilfelle var alt som skule til for at verdens tredje største havn, Ningbo-havnen i Kina, skulle stenge ned. Etter en to ukers nedstegningsperiode er havnen nå åpen igjen, ifølge CNN.

Det var Meishan-terminalen som er tilbake i virksomhet, og det er stor usikkerhet rundt tidpunktet for full gjenåpning av hele havnen. – Det kan ta oppimot 60 dager før hele havnen er tilbake i full drift. Det vil ta lang tid før alle de ansatte er tilbake fra karantene, og shippingselskaper vil fortsette å oppleve forsinkelser i det som er en travel handelsperiode, skriver shippinganalytiker Peter Sand i danske BIMCO til CNN.

Stor påvirkning

Sikkerhetsselskapet GardaWorld skriver at nedstengningen hadde stor påvirkning på global handel, da det skapte forsinkelser for skip og andre kinesiske havner. Samtidig skrives det at havner i andre sørøst-asiatiske land som Vietnam ble påvirket.

Shippinggiganter som Maersk og CMA CGM må gjøre rokeringer i rutene sine for å unngå Ningbo-havnen, og advarte kunder om store forsinkelser.

Nedstegningen gjorde vondt verre etter at den kinesiske havnen Yantian, som ligger i nærheten av Hong kong, ble stengt i juni. Dette også skyldtes coronasmitte blant de ansatte.