Containerbonanza gjør Frontline-sjefen til optimist

De daglige kontant break-even ratene for resten av 2021 er estimert til henholdsvis 21.800 dollar, 17.500 dollar og 15.400 dollar.

Fortsatt optimist

Selv om oppsvinget lar vente på seg og økt smitte i Asia skaper noe bekymring, er Barstad ubetinget optimist til fremtidsutsiktene.

– De fundamentale faktorene i tankmarkedet fortsetter å være oppmuntrende, og enda mer tydelig nå ettersom ordrebøkene (til verftene, journ.anm.) fylles opp med fartøy for andre typer trades enn olje og raffinerte produkter, sier han.

Videre viser Frontline-sjefen til at en stor andel av flåten, basert på snittalderen og komposisjonen, nå opplever negative fraktrater.

– Dette er ikke bærekraftig, slår han fast.

– Frontline har opplevd slike markeder tidligere, og vi fortsetter å posisjonere oss for de vi tror vil bli et solid oppsving etter hvert som de globale markedene fortsetter å ta igjen det tapte.

Får DNB-lån til nye supertankere

Som en del av posisjoneringen for et sterkere marked, inngikk Frontline i mai en avtale om kjøpe seks VLCC-er under bygging i Sør-Korea med ventet levering i 2022.

Disse kommer med ECO-design og scrubbere.

I tillegg kjøpte rederiet i juni to scrubber-utstyrte VLCC-er fra 2019, som ventes å bli overlevert i fjerde kvartal i år.

I andrekvartalsrapporten avslører Frontline at det har sikret seg forpliktelser til tre lånefasiliteter på inntil totalt 247 millioner dollar.

Gjennom en fasilitet på 130 millioner dollar med DNB delfinansieres to av de seks nybyggkontraktene, mens separate avtaler med henholdsvis SEB og KFW IPEX-Bank delfinansierer de to 2019-bygde VLCC-ene. Rentemarginen er LIBOR pluss 170 basispunkter.

– Gjennom denne finansieringen utvider vi bankgruppen vår, reduserer våre lånekostnader og industriledende kontant break-even rater, og maksimerer den potensielle kontantstrømmen pr. aksje etter gjeldsbetjening, sier finansdirektør Inger M. Klemp.