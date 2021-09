Meglerhus går hver sin vei med kursmålet for BW LPG

BW LPG kom torsdag med tall for andre kvartal. I kjølvannet av tallslippet har to meglerhus justert på sine vurderinger av gassrederiet og dets aksje – i hver sin retning.

Ifølge TDN Direkt har Pareto Securities nedjustert kursmålet for BW LPG-aksjen, mens DNB Markets har nedjustert sitt.

Pareto har senket kursmålet fra 85 til 75 kroner.

DNB Markets har høynet kursmålet fra 82 til 85 kroner.

Meglerhusene er imidlertid enige om en kjøpsanbefaling for aksjen.

Fredag handles BW LPG til en kurs på rundt 48 kroner.

Pareto har senket estimater

Pareto omtaler BW LPGs andre kvartal som beskjedent, som ventet, ifølge nyhetsbyrået. Meglerhuset trekker også frem at gassrederiet overrasket med en «firm» utbyttebetaling samt gode bookinger i tredje kvartal.

BW LPG har varslet et utbytte på 0,10 dollar pr. aksje, tilsvarende 13,8 millioner dollar. For første kvartal ble det vedtatt et utbytte på 0,18 dollar pr. aksje, tilsvarende totalt 25 millioner dollar.

Paretos nedjustering av kursmål forklares med at deres NAV-estimater er nedjustert noe, ifølge TDN Direkt.

– Høyt innvannende

DNB Markets trekker også frem BW LPGs utbytte, og skriver at «selskapet leverer på avkastning til aksjonærene».

«Vi ser på innsatsen for å selge eldre og mindre effektiv tonnasje som høyt innvannende», skriver DNB Markets i sin analyse, ifølge nyhetsbyrået.

Meglerhuset viser ellers til at BW LPG fortsatt påvirkes av volatilt marked, og skriver at det forblir sikkert på at rabatten mot stålverdier vil bli redusert.