Eidesvik Offshore enig med bankene

– Vi er veldig takknemlige for den støtten og tilliten vi har fått fra bankene. De avtalte betingelsene medfører en betydelig forbedring av selskapets finansielle posisjon.

Det sier adm. direktør Jan Fredrik Meling i Bømlo-rederiet Eidesvik Offshore.

Fredag ettermiddag meldte offshorerederiet at det er blitt enig med bankene sine om en betingelsene for en refinansiering av selskapets gjeld.

En endelig avtale ventes å være på plass i løpet av september 2021.

Betaler avdrag

Når en endelig avtale er på plass vil selskapet foreta en nedbetaling av rundt 309 millioner kroner på utestående gjeld og det vil ikke være ytterligere faste avdrag i 2021.

Faste avdrag i 2022 blir redusert fra rundt 311 millioner kroner til 106 millioner kroner. Og i 2023 er det avtalt faste avdrag på totalt rundt 71 millioner kroner. Renter er uendret og vil bli betalt som normalt gjennom perioden, heter det i børsmeldingen.

I tillegg til faste avdrag er det avtalt en «cash-sweep»-mekanisme. Denne vil bli brukt for ytterligere nedbetaling på gjeld dersom kontantbeholdningen innenfor den enkelte gjeldsfasilitet kommer over visse nivåer.

– Med våre eksisterende ordrereserver og solide operasjoner er vi overbevist om at vi vil innfri kriteriene som skal til for at vi automatisk får forlenget endelig gjeldsforfall til slutten av 2023, sier Meling.

– Vil bli ledende

– Den nye avtalen gjør at organisasjonen fullt ut kan opprettholde fokuset på den kommersielle og operasjonelle driften, og videre at vi kan fortsette arbeidet med å bygge sterke kunderelasjoner, fortsetter Eidesvik-sjefen.

– I tillegg vil vi fortsette med å utvikle posisjonen til Eidesvik som det ledende selskapet på å ta i bruk miljøvennlig teknologi på offshoreskip og i offshoreoperasjoner, sier han.

I april varslet Bømlo-rederiet at det skal oppgradere subsea/havvindfartøyet «Acergy Viking» med batteripakke og hybrid fremdriftssystem.

Tre fjerdedeler av Eidesvik Offshores flåte vil være klar for hybrid-batteridrift fra første halvår i 2022.

Det jobbes også med at en av rederiets PSV-er - «Viking Energy» - skal bli det første nullutslipps offshoreskipet ved å bygge det om til å kunne gå på ren ammoniakk. Planen er at det skal være klart i 2024.

Målsettingen er å redusere flåtens utslipp med 50 prosent innen 2030 og operere utslippsfritt innen 2050. Etter salget av supplyskipet «Viking Athene» til Bakkafrost tidligere i år opererer Eidesvik en flåte på 16 skip.