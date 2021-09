Halverte inntjeningen – så rødt

Hafnia Tankers hadde i andre kvartal en TCE-inntjening (time charter equivalents) på 101,6 millioner dollar, ned fra 206,9 millioner dollar i samme periode i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) falt fra 145,9 til 37,9 millioner dollar, og resultatet før skatt ble da snudd fra pluss 98,4 millioner dollar i andre kvartal i fjor til minus 10,6 millioner dollar i samme periode i år.

Øyner oppsving

Pr. 17. august 2021 var 68 prosent av totalt antall inntjeningsdager for flåten i tredje kvartal dekket inn på i snitt 10.700 dollar pr. dag. «Cash flow breakeven» i andre kvartal var 13.288 dollar pr. dag.

– Første halvår 2021 var svakt for produkttank-segmentet. Likevel ser vi fallende oljelagre som følge av økende etterspørsel. Videre venter vi at markedet tar seg opp i fjerde kvartal 2021 grunnet akselererte, utbredte vaksinasjonsprogrammer i store økonomier verden over, sier Hafnia-sjef Mikael Skov i en kommentar.

– Men usikkerheten er betydelig, ettersom varianter av coronaviruset igjen kan hindre gjeninnhentingen i oljeetterspørselen, legger han til.

Tror på konsolidering

Selv om andre kvartal endte i rødt, er Skov fornøyd sammenlignet med konkurrentenes resultater i et «utfordrende marked».

– Hafnia har fortsatt troen på at ytterligere konsolidering innen produkttanksektoren er den beste veien fremover for å frigjøre verdier og synergier fra større operasjonell skala, fortsetter Skov.

Hafnia (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 198,0 268,9 Driftsresultat (EBIT) (0,9) 107,0 Resultat før skatt (10,6) 98,4 Resultat etter skatt (11,2) 97,7