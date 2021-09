Hafnia Tankers klarte i et tungt marked en TCE-inntjening (time charter equivalents) på 101,6 millioner dollar i andre kvartal, ned fra 206,9 millioner dollar i samme periode i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) falt fra 145,9 til 37,9 millioner dollar,

TCE-inntjeningen var ifølge TDN Direkt helt på linje med hva Pareto Securities og analysesjef Eirik Haavaldsen hadde ventet seg, der høyere rater og utnyttelse på mellomlange strekninger (MR) bidro til å veie opp for lavere rater på lengre distanser (LR1).

– Solid recovery-kandidat

«68 prosent av tredje kvartal er booket til 10.700 dollar pr. dag i snitt, noe som er 500 dollar pr. dag lavere enn hva vi har i snitt for hele kvartalet. Med høyere LR1- og MR-rater nå venter vi ikke å gjøre noen estimatendringer», skriver meglerhuset, som ser for seg 28 millioner dollar i EBITDA og 18 millioner dollar i nettotap i tredje kvartal.

Haavaldsen siterer toppsjef Mikael Skov på at markedet ventes å bedre seg i fjerde kvartal, og at videre konsolidering er den beste veien fremover for å frigjøre verdier innen produkttank.

«Vi estimerer en NAV på 24 kroner, og med overlegen drift fortsetter vi å tro at Hafnia vil være en solid recovery-kandidat inn i 2022», konkluderer Pareto ifølge nyhetsbyrået.

Hafnia stiger forsiktig til 16,74 kroner så langt i mandagens handel på Oslo Børs.