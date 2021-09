Blytungt marked, men 96. utbytte på rad

Det blytunge tankmarkedet skinner klart gjennom når Herbjørn Hansson-dominerte Nordic American Tankers legger frem sine tall for andre kvartal.

TCE-inntjeningen (time charter equivalents) kom inn på 7.800 dollar pr. dag pr. skip, som er kraftig ned fra 48.400 dollar pr. dag pr. skip i samme periode i fjor.

Rederiet holder likevel på sin utbytte-policy, og betaler ut 0,01 dollar pr. aksje i utbytte for kvartalet. Dette er 96. kvartal på rad med utbytte.

Lys i tunnelen

Nordic American Tankers erkjenner at tidene er utfordrende, men øyner lys i tunnelen – i form av høyere oljeetterspørsel.

«OPEC øker produksjonen. Dagens høye olje-, gass- og strømpriser er tegn på et energimarked som trenger mer. Med rikelig ledig kapasitet er det bare et tidsspørsmål før enda mer olje vil treffe energimarkedene. Dette er gode nyheter for NAT», skriver rederiet i rapporten.

