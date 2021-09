Sveaas-selskap mot børs – varsler emisjon

Western Bulk Chartering har hyret inn Arctic Securities, DNB Markets og Fearnley Securities som tilretteleggere for en rettet emisjon på 3,95 millioner aksjer til kurs 30 kroner i forbindelse med en børsnotering på Euronext Growth, går det frem av en melding mandag.

Emisjonen med 130 millioner kroner i potensielt bruttoproveny tilsvarer en prising før penger på 878 millioner kroner. I tillegg kommer en overtildelingsopsjon på 390.000 aksjer.

Fire hjørnestensinvestorer, Svelland Capital, KLP, Global Value Investment Corp og Oceanic Investment Management, har tegnet seg for og vil bli tildelt aksjer for 52 millioner kroner. I tillegg har visse investorer tegnet seg for 26 millioner kroner, mens ansatte i Kistefos AS har forpliktet seg til å tegne aksjer for 8,7 millioner kroner (én million dollar).

Pengene fra emisjonen vil gå til vekst, skala i investeringer og en styrkelse av balansen for å kunne iverksette en fast utbyttepolitikk, i tillegg til generelle selskapsformål.

Kistefos-gruppen er før emisjonen største eier i Western Bulk Chartering med 78,19 prosent eierandel.

Første handelsdag på Euronext Growth ventes på eller rundt 20. september 2021.