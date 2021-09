Shippingindustrien vil ha klimaavgifter

For å få fortgang i det grønne skiftet for shippingindustrien foreslår ledende bransjeforeninger å opprette en global avgift på karbonutslipp fra skip.

Det er forbundene International Chamber of Shipping (ICS), hvor Norges Rederiforbund er medlem, og Intercargo som i felleskap har foreslått en avgift på skip som opererer globalt på mer enn 5.000 bruttotonnasje, skriver Reuters.

Rundt 90 prosent av alle varene transporteres til sjøs. Dette gjør at den globale skipsfarten står for nesten 3 prosent av verdens Co2-utslipp.

VIL HA NULLUTSLIPPSSKIP: Guy Platten, generalsekretær for International Chamber of Shipping (ICS). Foto: ICS

– Vi må kunne sette skip med null utslipp i vannet innen 2030 uten å utfordre pris- og sikkerhetsspørsmål, sier generalsekretær i ICS, Guy Platten.

Vil opprette klimafond

Pengene som vil bli samlet inn gjennom avgiftene vil bli brukt til opprette et klimafond, IMO Climate Fund, som skal brukes for å fordele bunkringsinfrastruktur i havner rundt om i verden for å levere renere drivstoff som hydrogen og ammoniakk.

Forslaget ble sendt til Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) som styres av FN.

En talsmann for IMO sa imidlertid at alle forslagene var velkomne og ville være til diskusjon senere i år, skriver Reuters. IMO har planlagt et møte i slutten av oktober hvor de vil ta opp ulike temaer, inkludert CO2-reduksjon..

