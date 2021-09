Kutter tegningsperioden etter sterk interesse

Western Bulk Chartering opplever stor interesse for deres rettede plassering siden lansering av bokbyggingen. Dette har gjort at selskapet i samråd med deres rådgivere har besluttet at tegningsperioden avsluttes tirsdag 7. september klokken 16.30, opplyser selskapet.

Oppgjørsdatoen og datoen for noteringen vil derimot holde seg uendret på 20. september.

Sveaas har kontroll

Investorkundene hos Arctic Securities og DNB Markets fylte opp emisjonen på 130 millioner kroner i løpet av morgentimene mandag. Det er Christen Sveaas dom er største eier i Western Bulk gjennom Kistefos Equity Holdings, som har 78,2 prosent. Foran børsnotering har han plukket en gruppe hjørnestensinvestorer som har tegnet for 52 millioner. Disse er den kortvarige John Fredriksen-toppen Tor Svelland i Svelland Capital, KLP, Global Value Investment og Oceanic Investment.

Men Sveaas sørget også for å gi nærstående førsterett til emisjonen i Western Bulk. Disse har fått forhåndstegne for 26 millioner kroner. Samtlige er det man må kalle Sveaas-selskaper – Hans Eiendom, Senni Eiendom, Kistefos Museets driftsfond, Anders Sveaas' Almennyttige fond og Kistefos Investment.

Så hva er det som er så attraktivt at Christen Sveaas har sørget for å gi førsteretten til sine egne? Et knallsterkt tørrbulkmarked er nøkkelordet.

2021 er ekstraordinært, og Western Bulk guider på mer moderate 15-20 millioner dollar i overskudd i årene fremover. Og de har gitt tydelig beskjed om at her skal det ikke kontraheres stål for pengene, men betales ut til eierne.