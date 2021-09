Fredriksen-selskap på shoppingtur

De tre Suezmax-skipene ble bygget i 2019, og har ifølge SFL de nyeste miljøvennlige designfunksjonene. Det er ventet at selskapet vil overta skipene i fjerde kvartal, opplyser selskapet tirsdag.

Skipenes charterperiode vil være i minimum fem år med en opsjon deretter. Dette vil tilføre ordreboken til SLF omtrent 140 millioner dollar til.

– Dette oppkjøpet viser vår evne til å oppnå vedvarende vekst gjennom nye transaksjoner med sterke motparter i flere transportsegmenter, sier konsernsjef Ole B. Hjertaker i SFL.

Ifølge Hjertaker er spot-tankmarkedet «soft» for tiden, han mener derfor at dette kan være et attraktivt inngangspunkt kombinert med langsiktige charter.

– Med dette har vi lagt til mer enn 850 millioner dollar i vår ordrebok, og vi vil fortsette å se etter nye muligheter fremover, sier han.