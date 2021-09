Sveaas-emisjon i boks – fete utbytter i sikte

Western Bulk Chartering har landet en rettet emisjon på 3,95 millioner aksjer til kurs 30 kroner i forbindelse med en børsnotering på Euronext Growth, går det frem av en børsmelding.

Emisjonen med 130 millioner kroner i bruttoproveny tilsvarer en prising etter penger på 1.008 millioner kroner. I tillegg kommer en overtildelingsopsjon på 390.000 aksjer.

Fete utbytter

Med utsikter til en «payout ratio» på 80 prosent og utbytte opp mot 30 prosent allerede neste vår var interessen for emisjonen høy, og selskapet kunngjorde tirsdag at tegningsperioden ble kuttet.

Pengene fra emisjonen investorkundene hos Arctic Securities og DNB Markets fylte opp i løpet av morgentimene mandag vil gå til vekst, skala i investeringer og en styrkelse av balansen for å «kunne iverksette en fast utbyttepolitikk», i tillegg til generelle selskapsformål.

Første handelsdag på Euronext Growth ventes på eller rundt 20. september 2021.

VIP-kort til venner

Hovedeier Christen Sveaas plukket på forhånd ut en gruppe hjørnestensinvestorer som tegnet for 52 millioner kroner. Disse er den kortvarige John Fredriksen-toppen Tor Svelland i Svelland Capital, KLP, Global Value Investment og Oceanic Investment.

Videre sørget Sveaas for at nærstående fikk førsterett til emisjonen, og disse forhåndstegnet for 26 millioner kroner. Samtlige er det man må kalle Sveaas-selskaper – Hans Eiendom, Senny Eiendom, Kistefos Museets driftsfond, Anders Sveaas' Almennyttige fond og Kistefos Investment.