Syvende strake dag med fall i ratene

Tørrlastratene synker for syvende handelsdag på rad onsdag.

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, er ned 2,4 prosent til 3.618 poeng, ifølge TDN Direkt.

Capesize-ratene tynger med en nedgang på 4,0 prosent onsdag, og er nå ned drøyt 20 prosent bare siden slutten av august.

Snittinntjeningen i dette segmentet ligger på 40.518 dollar pr. dag, ifølge onsdagens tall fra The Baltic Exchange. For to uker siden var ratene over 51.000 dollar.

Supramax-segmentet er ned 1,4 prosent. Her oppgis en snittrate på 35.325 dollar pr. dag. Dessuten er panamax ned 0,7 prosent, til en gjennomsnittlig dagrate på 29.924 dollar.

Det er forøvrig mer enn 13 år siden Baltic Dry-indeksen var oppe i all-time high. Det skjedde 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng. All-time low fant sted 10. februar 2016, da indeksen var nede i 290 poeng.