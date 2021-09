Shippinggigant gjør start-up investering

Tidligere i sommer ble det kjent at Mærsk har bestilt åtte store containerskip som skal gå på «grønn» metanol.

Det første av disse åtte skipene skal stå klart i løpet av 2024, siden nyheten sprakk er det blitt snakket mye om skipenes store energibehov og manglende infrastruktur for bunkring.

Nå har Mærsk investert i det California-baserte oppstartselskapet WasteFuel som utvikler biorafinerier i Amerika og Asia. Selskapet har allerede et raffineri i Manila på Filippinene, hvor det har en avtale om leveranse av drivstoff til NetJets.

– Vi vet at å anskaffe nok metanol til skipene våre vil være utfordrende, og at det krever en raftig produksjonsøkning globalt for å få det til. Vi tror partnerskap og samarbeid er nøkkelen til å skalere opp produksjon og distribusjon, sier direktør for dekarbonisering Morten Bo Christiansen i en uttalelse.

Investeringen gjøres gjennom venture-armen til A.P. Moller – Maersk, Maersk Growth. Selskapet opplyser ikke hvor stor investeringen er, men opplyser at Christiansen går inn i styret i WasteFuel.

I midten av august inngikk Mærsk et samarbeid med det danske fornybarselskapet European Energys datterselskap ReIntegrate som skal bygge et produksjonsanlegg for karbonnøytral metanol i Danmark.