– Storeier kan presse på for utbytter

MPC Capital, som eier 13 prosent av MPC Container Ships og har to av fem plasser i styret, skal være i samtaler med det sørkoreanske skipsverftet Hanjin Heavy Industries & Construction om å bestille seks 5.300 TEU containerskip for rundt 390 millioner dollar, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering fra Pareto Securities.

Vil yte utbyttepress?

Meglerhuset viser til rykter, men mener utviklingen er interessant – selv om ordren verken er bekreftet fra noen av partene eller direkte knyttet til MPC Container Ships. Fire av skipene skal være faste, mens to er opsjoner.

«Et behov for egenkapital til å finansiere ordren kan resultere i at MPC Capital vil presse på for utbytter fra MPC Container Ships», noe vi ser på som positivt, skriver Pareto.

Pareto Securities understreker ifølge nyhetsbyrået at utbytter tross alt er en styrebeslutning, og at nybyggordrer dermed bør følges tett.

Fet, gresk kontrakt

Videre trekker Arctic Securities ifølge TDN Direkt frem at greske Euroseas etter sigende – fra oktober – skal ha ha sikret 195-202.000 dollar i 2-3-måneders dagrate for et 4.250 TEU skip.

«Dette er en av de høyeste time charter-kontraktene (TC) noensinne oppnådd i containerskip feeder-markedet», skriver meglerhuset.

MPC Container Ships gikk mot strømmen på Oslo Børs torsdag, og endte opp 1,2 prosent til 25,45 kroner. Aksjen har firedoblet seg hittil i 2021, og gått nesten 11-gangeren det siste året.