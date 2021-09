Har bestilt 46 nye containerskip i år

Evergreen Marine, et datterselskap til Evergreen Line har kontrahert hele 24 nye containerskip ved det kinesiske verftet CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding, melder TradeWinds.

Bestillingen skal omfatte to skip med kapasitet til 18.000 containere, 11 skip med kapasitet på 2.300 containere og 11 skip med plass til 3.000 containere.

Prisen pr. skip skal ligge i spennet mellom 28 og 151 millioner dollar. Dermed er hele ordren verdt mellom 958 millioner og 1,1 milliard dollar.

46 skip på 6 måneder

Markedet for containerfrakt koker, og ratene pr. fraktet 20 fots container er nå oppe i 7.500 dollar pr. container. I april i fjor lå ratene på 800 dollar, torsdag sa shippinganalytiker Petter Haugen i Kepler Chevereraux til Finansavisen at han tror dagens rater igjen kan dobles.

Dette markedet vil Evergreen tydeligvis prøve å dra nytte av, ettersom bestillingen på 24 skip er den tredje store bestillingen det Taiwan-baserte konsernet har gjort det siste halvåret. I mars kontraherte selskapet 20 skip med en containerkapasitet på 16.000 fra Samsung Heavy Industries, hver med en prislapp på 124 millioner.

I mai ble det bestilt to skip med en kapasitet på hele 24.000 containere fra Shanghai-baserte Hudong-Zhonghua Shipbuilding til 167 millioner dollar pr. stykk. Innen utgangen av året vil rederiet ta levering av tre tilsvarende skip fra Samsung Heavy Industries. Disse skipene er ventet levert i 2024.

Totalt har konsernet dermed skip verdt om lag 3,9 milliarder dollar i bestilling.

Mens den danske shippinggiganten Mærsk tidligere i sommer bestilte åtte skip som etterhvert skal gå på metanol, har Evergreen valgt å bestille skip som skal gå på konvensjonelt drivstoff, men får installert eksosrenseutstyr, såkalte scrubbere.

Evergreen, som er verdens syvende største containerrederi, ble for alvor kjent for folk flest i april da et av skipene de opererer på vegne av japanske eiere, «Everg Given», ble sittende fast i Suezkanalen i seks dager rundt påsketider. Grunnstøtingen sørget for at hele 422 skip ble stående fast i kø i kanalen.