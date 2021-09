DNB Markets tror kursfesten fortsetter – anbefaler kjøp

Torsdag gikk Golden Ocean-aksjen ex. utbytte på 0,5 dollar pr. aksje. Samtidig ble det kjent at selskapet har bestilt tre nybygg med levering fra et kinesisk verft.

Skipene vil etter planen leveres fra tredje kvartal 2023 til første kvartal 2024, og vil finansieres med kontantstrøm fra drift og tilgjengelige kontanter, samt etableringen av langsiktig finansiering tett ved leveringstidspunktet.

«Prisen på disse skipene ble ikke annonsert, men leveringstidspunkter fra Q3 2023 er etter vårt syn ytterligere et signal om at det for tiden er begrenset tilgang på tilgjengelig verftskapasitet for bygging av nye bulkfartøy. Dette støtter våre forventninger om at en lav flåtevekst vil bidra positivt til ratene de neste årene», skriver DNB Markets i en oppdatering fredag.

Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på Golden Ocean og opererer med et kursmål på 128 kroner.

For ti dager siden hevet Clarksons Platou Securities kursmålet på Golden Ocean fra 12 til 15 dollar, tilsvarende 130 kroner, samtidig som kjøpsanbefalingen ble gjentatt. Tallknuserne mente nøkkelbudskapet fra selskapets andrekvartalsrapport i slutten av august var at investorene bør vente at det meste, om ikke alt, av kontantstrøm vil ende opp hos investorene som utbytter.

Fredag omsettes aksjen for 99,10 kroner, opp 1,3 prosent. Hittil i år har aksjen steget rundt 150 prosent.