Amerikansk investeringsselskap byr på Ocean Yield

Det amerikanske investeringsselskapet Kohlberg Kravis Roberts (KKR) byr 41 kroner pr. aksje for alle aksjene i Kjell Inge Røkke-dominerte Ocean Yield, ifølge en melding fra selskapet mandag morgen.

Budet tilsvarer en premie på 26 prosent fra fredagens sluttkurs, og forrige gang kursen var høyere enn budkursen var i februar 2020.

Budet på 41 kroner for cirka 175,3 millioner Ocean Yield-aksjer gir et totalt sluttvederlag på rundt 7,2 milliarder kroner.

Ocean Yield Skipseiende selskap med investeringer innenfor oljeservice og industriell shipping.

Adm. dir. er Lars Solbakken.

Har hovedkontor på Fornebu i Bærum.

Etablert i 2012 på grunnlag av eiendeler fra oljeservice-sektoren som tilhørte Aker.

Største aksjonær er Kjell Inge Røkke gjennom Aker Capital.

«Vi ønsker å bli en strategisk partner for Ocean Yields ledelse og fortsette å bygge et ledende leasingselskap for skip, blant annet ved å gi forbedret tilgang til langsiktig kapital for å dekke de betydelige investeringsbehovene», sier Vincent Policard, partner for europeisk infrastruktur i KKR, i en børsmelding.

Aker Capital, som er et heleid datterselskap av Aker, eier 61,65 prosent av aksjene i Ocean Yield, og har forpliktet seg til å godta budet, som styret anbefaler.

Et eventuelt salg vil resultere i ca. 4,4 milliarder kroner i frie midler for Aker, som skal allokeres inn i eksisterende og nye forretningsmuligheter.

«Aker har vært drivkraften bak utviklingen av Ocean Yield siden selskapet ble etablert i 2012, og det har siden oppstarten økt flåten fra 3 til 63 fartøyer. Aker har bestemt seg for at det er på tide å la en ny eier ta fatt på vekstreisen videre, og vi er er glade for å se at KKR vil støtte selskapet videre», sier Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker i børsmeldingen.

Sterkt 2. kvartal

Ocean Yield leverte et svakt andre kvartal inntektsmessig, som nærmest ble halvert til 47,3 millioner dollar, fra 90 millioner i fjor, men klarte likevel å nær doble bunnlinjen.

Styret vedtok også et utbytte på 5,70 cent pr. aksje, en oppgang på 0,25 cent fra 2020, og det ble selskapets 32. strake kvartal med utbytte for aksjonærene.

I rapporten fremgår det også at «styret venter gradvis å fortsette å øke utbyttet i fremtiden», og at det ser liten risiko i tiden som kommer. «Det sterke tørrlast- og containermarkedet fortsatt reduserer risikoen i porteføljen», står det i rapporten.