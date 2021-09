Analytiker om Ocean Yield-salget: Legger tidspress på Aker Energy

Mandag kom nyheten om at det amerikanske oppkjøpsfondet KKR legger inn et bud om å kjøpe hele Ocean Yield til 41 kroner per aksje. Det priser skipseierselskapet til Aker til 7,2 milliarder kroner.

– Det var over vårt kursmål, sier Ocean Yield-analytiker Karl Fredrik Schjøtt Pedersen i ABG Sundal Collier i et intervju med Finansavisen TV.

– Relativt til i dag er det en god pris og relativt til Akers historiske investering er det en god pris, fortsetter han.

Ocean Yield ble etablert av Aker-systemet i 2012 og børsnotert. Selskapet har gjennom årene vokst fra å eie en flåte på 3 fartøy til 63 i dag.

Ny opsjon for Aker Energy

En detalj i avtalen er en ny opsjon på produskjonsskipet (FPSOen) Dhirubhai-1 - et fartøy som i mange år ga gode inntekter for Ocean Yield, men som har stått uten kontrakt siden 2018.

Oljeselskapet Aker Energy har igjen vært i dialog om fartøyet og nå har de en mulighet til å kjøpe det for 35 millioner dollar - senest 15. desember og minst 16 virkedager før oppkjøpet av Ocean Yield gjennomføres.

Aker Energy har tidligere hatt opsjoner på å sikre seg skipet til Pecan-feltet de planlegger å bygge ut i Ghana, men opsjonene har ikke blitt benyttet.

Skrapverdien til skipet er satt til 19 millioner dollar, og blir det solgt for mer enn dette tilfaller det Ocean Yield-aksjonærene.

– Får de litt tidspress på seg i Aker Energy?

– Ja, absolutt. For aksjonærene i Ocean Yield er dette en fin måte å sørge for at man har en siste opsjonalitet i FPSOen. Man skaper også en opsjon for partnerne man har jobbet med for å avslutte sine beslutninger og vurdere om man ønsker seg denne FPSOen. Så har man satt prisen såpass lav som 35 millioner dollar, som bør være stimulerende for Aker Energy eller andre til å legge inn bud på FPSOen.

Han sier at salget, kombinert med andre grep som allerede er tatt i flåten, vil sørge for at Ocean Yield blir enda mindre fokusert på oljeservice.

Milliardgevinst for Aker

Schjøtt-Pedersen peker på at Aker har investert om lag 2,5 milliarder i selskapet, fra etableringen i 2012 og i ulike emisjoner underveis. Aker har fått ut utbytter på 3,8 milliarder og får i tillegg 4,4 milliarder for salget av aksjene til KKR.

Nominelt sitter Aker dermed igjen med en gevinst på 5,7 milliarder, ifølge analytikerens regnestykke.

– Det er klart det er en lang tidsperiode, men samlet sett gjør de 3,5 ganger investeringen og en internrente på 26 prosent slik vi estimerer det, så er ikke det så dårlig.