Ny kontrakt for Diana Shipping

Det greske rederiet Diana Shipping har inngått en timecharterkontrakt med BG Shipping for et post-panamax-skip. Bruttoraten er på 27.000 dollar pr. dag minus 5 prosent i provisjon til tredjeparter, opplyser selskapet i en børsmelding.

Charteret startet tidlig mandag og varer frem til tidligst 15. oktober 2022 og til maksimalt 15. desember 2022.

Det et tørrlastskipet «Amphitrite», som ble bygget i 2012, som skal benyttes, og det forventes at skipet vil bringe inn 10,58 millioner dollar i bruttoinntekter for den planlagte minimumsperioden.

Diana Shipping Inc.s flåte består for tiden av 36 tørre bulkskip, og selskapet forventer å motta et kamsarmax bulkskip innen utgangen av februar 2022.