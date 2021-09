Arctic Securities hever kursmålet på flere shippingaksjer

- -

Arctic Securities er fornøyd med etterspørselen og tilbudet i tørrbulkmarkedet og gjør betydelige justeringer på rate-estimatene de kommende årene.

Ifølge TDN Direkt oppjusteres ratene for capesize-segmentet i tredje- og fjerde kvartal til henholdsvis 39.000 og 37.000 dollar pr. dag, opp fra de tidligere estimatene på 27.000 og 24.000 dollar pr. dag.

For 2022 og 2023 ser meglerhuset nå rater på 32.000 og 30.000 dollar pr. dag, opp fra de tidligere forventningene om 25.000 dollar pr. dag for begge årene. De øvrige bulk-segmentene får også oppjustert rate-estimatene.

Anbefaler kjøp

I sektorrapporten gjentar meglerhuset sin kjøpsanbefaling på 2020 Bulkers, Golden Ocean og Belships. Ifølge TDN Direkt heves kursmålene på 2020 Bulkers og Belships til henholdsvis 180 og 22 kroner, opp fra 117 og 11,9 kroner. Kursmålet på Golden Ocean oppjusteres fra 11,1 dollar til 15,2 dollar, tilsvarende 131 kroner.

Torsdag omsettes 2020 Bulkers for 149 kroner, Belships omsettes for 14,40 kroner mens Golden Ocean omsettes for 97,85 kroner.