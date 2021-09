Frontline-sjefen: – Ingen vet hvem eierne er, ingen vet hvem som opererer dem. Og de tjener mye penger

Konsernsjef Lars H. Barstad i Frontline sier under Pareto Securities' energikonferanse torsdag at nybyggordrene har vært begrenset de siste månedene.

Tankmarkedet har ikke prestert noe bra, og det er relativt høy korrelasjon mellom spotmarkedet og villigheten til å investere i noe som skal vare i 20 år, overraskende nok, sier Barstad.

– Ordreboken er på 78 VLCC-enheter og i samme periode vil 124 enheter være over 20 år i samme periode. For suezmax er ordreboken på 41 enheter, mot 123 enheter over 20 år, sier han.

Lagrene av olje i OECD er nå nede på 2019-nivåer, og Frontline mener det er en grei proxy for globale lagere. Når det ikke lenger blir trukket fra lager, vil oljetransporten «komme i spill», ifølge ham.

Paradoks

En nøkkelfaktor er imidlertid det Barstad kaller for «VLCC-flåtens paradoks».

– Vi handler tankere hver dag. Vi tilnærmer oss Shell, BP, Equinor og andre aktører hver dag og vi vet at veldig få fartøy over 20 år er akseptert i markedet. De er ikke en del av spotflåten. Vi har hatt 660 VLCC-slutninger hittil i år og bare tre av dem er i nærheten av 20 år. Tar vi dermed bort fartøy eldre enn 20 år har siste års flåtevekst ikke vært særlig dramatisk, sier han.

Han sier det finnes et parallelt oljemarked der ute for sanksjonert olje. USA har innført sanksjoner mot Venezuela og Iran, som fortsatt flytter olje med Kina som den største kjøperen.

– Det er vanskelig for oss å si om IEA eller Opec inkluderer disse fatene eller ikke, og det er betydelig volumer. Ingen vet hvem eierne er, ingen vet hvem som opererer dem. Og de tjener mye penger, sier han.

Han sier en avtale mellom USA og Iran vil hjelpe. Forholdet mellom Venezuela og USA kan løsne, hvor det er pågående progresjon med fredssamtaler i Mexico. Eventuelt kan det «globale politiet» slå ned på praksisen.

Økte uranpriser

Oppsummert sier Barstad at det skjer masse i energisektoren om dagen og refererer blant annet til oppgangen i uranprisene, og tror dette snart vil treffe tanksektoren.

– Opec planlegger å øke produksjonen med 400.000 fat pr dag hver måned og mitt store spørsmål er; Hvis eller når oljeprisen treffer 80 dollar fatet, hvor disiplinert vil Opec være? Frontline har økt vår posisjon, vårt inntjeningspotensial, og er klare, sier han.