– Kunne låst inn 55.000 dollar pr. dag for resten av året

FFA-kurven for resten av året impliserer en rate på 55.000 dollar pr. dag for 2020 Bulkers' indekstilknyttede fartøy på charter for resten av 2021. Det er en pris selskapet kunne låst inn nå, sier konsernsjef Magnus Halvorsen i 2020 Bulkers i forbindelse med Pareto Securities' energikonferanse torsdag.

I august betalte 2020 Bulkers et månedsutbytte på 0,32 dollar pr. aksje, og markedet er høyere nå, så det bør være oppside i utbyttekapasiteten fremover.

– FFA-kurven for en standard capesize ut året er 40.000 dollar dagen, så hvis man forutsetter at vi kunne låst inn på den prisen, kunne vi låst inn et utbytte på 35 cent pr. måned. Og spotmarkedet er høyere enn forwardkurven, sier Halvorsen til TDN Direkt.

Halvorsen sier den viktigste indikatoren for investering i shipping er tilbudssiden og ikke etterspørselen. Shipping er svært syklisk, men problemene har som regel ikke kommet fra etterspørselssiden. Det er spesielt to ting på tilbudssiden som reduserer flåteveksten fremover.

For det første er kapasiteten på kinesiske verft redusert og ned 20 prosent fra toppen. Flere av verftene er rett og slett lagt ned. Det er bygget leiligheter og fornøyelsesparker i stedet. Samtidig har det vært en konsolidering i den statlige deler av industrien og banker er motvillige til finansering av private aktører. Den andre faktoren, hvor Halvorsen sier 2020 Bulkers har hatt flaks, er antallet bestillinger fra containerrederiene. De har bestilt så mye at kapasiteten som finnes er booket for store skip til 2024.

Når det kommer til konvertering av tørrbulkfartøy til befraktning av containere, sier Halvorsen at 2020 Bulkers har sett mer akademisk på det enn at selskapet aktivt har vurdert å gå inn i markedet.

– Det er noen store tall man hører fra de som har gjort det, men man får jo off-hire og må blant annet sette på rammer. Det er en risiko i den traden som vi ikke kjenner når det gjelder flere ting. Det beste for oss er om andre holder på det og tar skipene ut av tørrlast, så kan vi holde på med det vi gjør, sier han til TDN.

Konklusjonen er følgelig at 2020 Bulkers er bullish på markedet fremover, men sier samtidig at de tenker på risiko.

– Man bør ikke bli overrasket om vi dekker oss noe inn for neste år, sier konsernsjefen.