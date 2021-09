Shippinggigant hever guidingen igjen

Kvartalets to første måneder har vist seg å bli enda sterkere enn ventet for A. P Møller-Maersk. Nå venter shippingkjempen et underliggende EBITDA-resultat på nesten 7 milliarder dollar og et driftsresultat på nær 6 milliarder dollar i tredje kvartal.

Selskapet oppjusterer dermed forventningene til året. Det er bare en drøy måned siden selskapet sist hevet guidingen, i forkant av publiseringen av andre kvartalsresultatene.

Den gang regnet konsernet med et underliggende EBITDA-resultat på 18-19,5 milliarder og et underliggende driftsresultat for året på 14-15,5 milliarder dollar.

Nå ventes en underliggende EBITDA-resultat på 22-23 milliarder og underliggende driftsresultat på 18-19,5 milliarder.

Forventningene drives av den helt spesielle markedssituasjonen forretningsområdet «Ocean» opplever med skyhøye containerfraktrater på både lang og mellomlang sikt.



Fri kontantstrøm for året er ventet å bli på minst 14,5 milliarder dollar, opp fra tidligere ventede 11,5 milliarder. Capex-estimatet på 7 milliarder dollar forblir uendret.

Selskapet understreker at det er knyttet usikkerhet til den nåværende guidingen som følge av høyere volatilitet enn normalt, og den midlertidigheten som preger markedssituasjonen. A. P Møller-Maersk legger frem resultatene for tredje kvartal 3. november.