Flere meglerhus tar grep etter shippinggigantens guiding

Torsdag løftet A.P. Møller-Mærsk guidingen for andre gang på kort tid, som følge av skyhøye rater innen containerfrakt.

Den danske shippinggiganten øyner nå et underliggende driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 7 milliarder dollar i tredje kvartal og et tilsvarende resultat på hele 22–23 milliarder dollar for hele 2021, på grunn av det rederiet omtaler som en «eksepsjonell markedssituasjon» for virksomhetsområdet Ocean, der containerfrakten inngår.

Tidligere opererte Mærsk med en guiding på 18–19,5 milliarder dollar for underliggende ebitda.

Den nye guidingen kommer bare en drøy måned etter forrige gang Mærsk så seg nødt til å oppjustere prognosene. Og den er ikke gått upåaktet hen.

En rekke meglerhus har nå oppjustert sine kursmål for Mærsk-aksjen, ifølge Nyhetsbyrån Direkt.

Mærsks B-aksje handles fredag formiddag opp rundt en prosent til cirka 20.000 danske kroner i København-handelen, som gir en kursoppgang på nesten 50 prosent hittil i år.

SEB mener den nå skal gå til 21.000 danske kroner, etter å ha operert med et kursmål på 18.000 kroner tidligere. Samtidig gjentas en hold-anbefaling. Ifølge nyhetsbyrået vurderer SEB at toppnivået for Mærsks resultat vil nås nå i 2021–2022, da de tror fraktratene ikke vil stige så mye mer, men heller falle tilbake i løpet av neste år.

ABG Sundal Collier har løftet sitt kursmål fra 20.000 til 22.000 kroner, men også gjentatt en «hold»-anbefaling, mens Danske Bank har oppgradert fra «selg» til «hold» og løftet kursmålet fra 16.000 til 21.000 danske kroner.

Credit Suisse opererer på sin side med en «outperform»-anbefaling, mens kursmålet er satt til 22.559 danske kroner, mot tidligere 19.941, ifølge Nyhetsbyrån Direkt.