Sveaas' utbyttemaskin på børs i dag

Western Bulk Chartering, som gikk på børs i dag, landet tidligere i september en rettet emisjon på 3,95 millioner aksjer til en kurs på 30 kroner pr. aksje i forbindelse med dagens børsnotering på Euronext Growth.

Mandag opplyser selskapet at de går inn i en stabiliseringsperiode som varer frem til og med 19. oktober. Arctic Securities vil fungere som stabiliseringsleder, og eventuelle støttekjøp vil være rettet mot å støtte markedsprisen på aksjene.

I forbindelse med emisjonen var det en overtildelingsopsjon på 390.000 aksjer. Utøvelse av overtildelingsopsjonen vil i så fall bringe inn opptil 11,7 millioner kroner.

Arctic Securities vil ha en opsjon på å kjøpe aksjer som tilsvarer emisjonskursen på 30 kroner pr. aksje, og kan kjøpe opptil 390.000 aksjer i løpet av stabiliseringsperioden. De vil også kunne gjennomføre transaksjoner med mål om å støtte markedsprisen på et høyere nivå enn det som ellers kan råde, men ikke over emisjonsprisen.



Ellers er det ingen forpliktelse for Arctic til å gjennomføre stabiliseringsaktiviteter, og det kan ikke garanteres at stabiliseringsaktiviteter vil bli utført heller.

Fylte emisjonen på noen timer

Da Western Bulk gjennomførte emisjonen for to uker siden, opplevde selskapet såpass stor interesse at de så seg nødt til å kutte i tegningsperioden. Investorkundene hos Arctic Securities og DNB Markets fylte opp emisjonen på 130 millioner kroner i løpet av noen timer.

Emisjonen med 130 millioner kroner i bruttoproveny tilsvarer en prising etter penger på 1.008 millioner kroner. I tillegg kom overtildelingsopsjonen på 390.000 aksjer.

Det er Christen Sveaas som er største eier i Western Bulk gjennom Kistefos Equity Holdings, som har 78,2 prosent. Foran børsnotering har han plukket en gruppe hjørnestensinvestorer som har tegnet for 52 millioner. Disse er den kortvarige John Fredriksen-toppen Tor Svelland i Svelland Capital, KLP, Global Value Investment og Oceanic Investment.